"Снова наливают": припавшая к бутылке Рудковская облизала себя перед толпой мужиков

Журналы с Яной Рудковской на обложке уже на прилавках страны. Кажется, сама Яна тоже не удержалась от покупки перед долгим полетом.

Полет на дальние расстояния — очень нервное мероприятие и каждый справляется по-своему. Музыкальный продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская выбрала свой способ. На время полета она решила припасть к бутылке и выпить бокальчик французского шампанского. Девушка поделилась: "В Аэрофлоте снова наливают французское шампанское, не знаю, только ли на длинные дистанции, но уже нет Абрау-Дюрсо, которое все таки на любителя. Да простит меня комитет по импортозамещению, но заменить французское шампанское пока невозможно!"

Есть мнение, что к звездам будет больше внимания, поэтому возможно, для лучшего сервиса в самолете Рудковская, фигурально выражаясь, облизала себя, показав сразу аж три журнала с собственной фотографией на обложке. Такая популярность точно не пройдет мимо глаз стюардесс.

Местом в бизнес-классе продюсер похвасталась в социальных сетях, можно сказать, перед толпой мужиков. Они подписываются на нее, потому что интересуются успехами в сфере развития спорта жены Плющенко. Почти 19 тысяч человек увидели этот пост в первые часы после публикации. А кто знает, сколько еще человек тайно следят за роскошной жизнью звезды?