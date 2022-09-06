Выкатившая упругие грудки Волочкова растянула в руках свою мохнатую киску: Такая хорошенькая

На новом видео в социальных сетях на бывшей балерине Анастасии Волочковой очень интересная домашняя одежда. Сверху это выглядит как обычный черный домашний костюм, а вот вниз Волочкова надела очень эротичный топ. Невооруженным взглядом ясно, что топ больше напоминает бюстгалтер для особых случаев. Грудь звезды практически выкатывается наружу. Подписчики сразу отметили интересную деталь в наряде и сделали комплимент звезде ее упругим грудкам. Они уже привыкли к откровенным нарядам.
На видео Анастасия не одна. В руках она растянула свою мохнатую рыжую киску породы британская шиншилла. Эта кошечка — новый житель особняка Волочковой. Напомним, что у нее уже есть кот той же породы по кличке Риччи.
Теперь хлопот в семействе, несомненно, прибавится. Светская львица призналась, что Ричии не радостно принял нового питомца.
"Пока Риччи встретил Лилу шипением и недовольством. И забился под диван. Сейчас Лилу находится в домике для наших домоуправителей Лолы с Рустамом. А Риччи обиженный сидит. Он же считает себя хозяином этого дворца", написала Анастасия под видео.