Голозадая жена Газманова попалась на яхте с другим: Крах идеального брака

Марине Муравьевой-Газмановой, супруге певца Олега Газманова, нередко приписывают отношения на стороне. С кем же сейчас проводит время писательница и светская дама?

Олег и Марина Газмановы женаты почти 20 лет. За все время отношений супруги вырастили двоих детей. Своим поклонникам пара показывает картинку настоящей и крепкой семьи, в которой царит гармония и понимание. На своей страничке в социальных сетях Марина дает советы воспитанию и психологии партнерских отношений, рекомендации по стилю и убранству дома.

Такая гармония не может не настораживать — все ли так гладко в звездной семье или идеальный брак близится к краху? Сомнения подкрепляют фотографии Газмановой — она попалась в объектив в компании с другим. Не все подписчики знакомы с ним, но компаньоном светской львицы на яхте был ее сын. Отличная физическая форма и стильная прическа — каждая мама будет рада проводить время в обществе такого взрослого сына.

52-летняя Марина и сама находится в прекрасной форме. Несмотря на откровенно короткие "голозадые" шорты, новая фотография притягивает внимание к подтянутым ногам супруги Газманова. Тем более, что кроме них на фото больше нечего разглядывать. Марина не выкладывает излишне откровенные фото в купальниках, ее редко можно обвинить в безвкусной вульгарщине. Возможно, именно этим она и привлекает своего консервативно-патриотичного супруга.