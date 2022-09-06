"Такая травля!": обобравшая Джигарханяна как липку Цымбалюк-Романовская плещется в помойной яме

В Сети всплыли скандальные подробности прошлого Виталины Цымбалюк-Романовской.

На платформе PREMIER вышла исповедь российского певца Прохора Шаляпина, где он впервые рассказал страшную историю из детства. Оказывается, в 14-летнем возрасте его совратила 50-летняя бабушка друга, и теперь он выбирает для себя женщин постарше.



С тех пор в жизни Шаляпина сплошь возрастные подруги, многим из которых приписывают любовную связь с ним. Среди них Светлана Светличная, Лариса Копенкина и многие другие. Но были женщины и помоложе. К примеру, Виталина Цымбалюк-Романовская, которая постоянно плещется в помойке слухов и сплетен из-за своего скандального прошлого.



Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская познакомились на съемочной площадке и сразу подружились.



"Я к ней очень сильно прикипел, проникся. Вообще изначально я ее пожалел. Шла такая травля на нее! И мне казалось, что она как Аленушка из сказки "Морозко" стоит с розовыми щечками, и я как дедушка Мороз должен ее спасти", – рассказал Шаляпин.

После расставания с Шаляпиным бывшая жена Армена Джигарханяна начала поливать грязью Прохора Шаляпина. По словам артиста, для киевской пианистки было позором то, что он, к примеру, мог купить футболку на рынке. Сегодня певец считает, что расстался с Цымбалюк-Романовской из-за разных взглядов на жизнь. Он оказался слишком прост для нее. при этом Прохор не считает ее меркантильной, несмотря на то, что она фактически обобрала Джигарханяна как липку, забрав его квартиру и все имущество.