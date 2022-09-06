Декрет и черный список: Тюльпанов пнул обделавшуюся разведенку Асмус

Имя бывшей жены комика Гарика Харламова мелькает теперь не только в новостях шоубиза под кодом "разведенка", но и в политической повестке страны. Кристина Асмус должна явиться в Тверской суд Москвы 6 сентября в 11 часов по делу о дискредитации российской армии — декрет уже выпущен.
В своем микроблоге актриса высказала мнение о ситуации в стране на фоне февральских событий. Теперь Асмус обвиняют по статье о дискредитация Вооруженных Сил РФ. Обделалась актриса на хорошую сумму — максимальное наказание доходит до 50 тысяч рублей.
Молодой политик Владислав Тюльпанов считает такое наказание недостаточным. По его оценке, доходы Кристины Асмус гораздо выше средне статических доходов россиян, следовательно, штраф — очень слабое наказание. Владислав пнул по больному — совсем недавно девушка сама хвасталась хорошими гонорарами.
"Здесь надо сделать так, чтобы не было предложений для съемок, участия в фильмах или рекламе. Чтобы контракты не поступали", завил Тюльпанов. Для того, чтобы запрет соблюдался и воспринимался всерьез, к ответственности, по мнению мужчины, должны привлекаться и инициаторы предложений.
"Чтобы было наказуемо и для тех, кто будет предлагать. Таких людей нужно вносить в черный список и запрещать их род деятельности", – резюмировал Владислав Тюльпанов.