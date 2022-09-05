Трясущей шелудивыми проплешинами Бузовой вынесли страшный приговор: Налысо

Скандальная писательница Лена Миро в своем блоге как бульдозер проходится по звездам: их внешности и личной жизни. В этот раз под удар попала светская львица Ольга Бузова.
Миро прямо ставит Бузовой страшный приговор: еще немного и ее придется бриться налысо и носить парики. Всему виной — прически звезды, которые не щадят ни волосы, ни кожу головы.
В подтверждение Миро показывает фото звезды из бассейна с брейдами — это такие косы с вплетением искусственных волос. Вот только между ними — шелушащаяся кожа головы и тонкие волосы, больше похожие на проплешины. Лена причитает, что волосы Бузовой в опасности — девушка трясет головой на сцене, активно двигается и регулярно посещает мероприятия со строгим дресс-кодом даже на прическу.
"Любой женщине хочется иметь красивые волосы, пусть даже и немножко чужие. Но Бузовой даже чужие уже не на что цеплять", — резюмирует Лена.
Писательница и блогер призывает подписчиков быть внимательнее к себе и к своему будущему: следить за здоровьем и инвестировать деньги. Она искренне не понимает, как можно жить одним днем и не думать, что будет завтра — с волосами в частности и с жизнью в целом.