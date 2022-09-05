В трусики грязными пальчиками? Распутная Волочкова показала нового "постельного хахаля"

Микроблог Анастасии Волочковой — это настоящее место самовыражения. В нем знаменитая блондинка делится наружу всеми подробностями своей жизни: от рутинной рабочей до развратной личной.
Вот и прошедшие выходные блондинка решила осветить в блоге. В понедельник утром Волочкова выложила фото, на котором кажется будто она проводит время с новым ухажером. Постель, два бокала игристого, две руки — чем не романтическое утро?
Но подписчики Анастасии не так просты, как кажутся. В комментариях началась настоящая игра — вычислить хозяина руки по пальцам. Или по ногтям? А если точнее, по грязным ногтям постельного хахаля. Поклонники удивляются, неужели балерина разрешает мужчине залезать в ее трусики такими грязными пальчиками?
Подписчики распутной, по мнению некоторых, Волочковой любят подмечать мелкие
детали и делиться мнением в комментариях. Уже не первый раз они реагируют на
ногти — фолловеры регулярно напоминают девушке о необходимости обновить маникюр
или советуют выбирать ей более сдержанные дизайны. Теперь под удар попадает и
потенциальный мужчина блондинки.
К такому эпатажу уже все привыкли. Каждый из 1.3 миллионов подписчиков Волочковой выбирает свою реакцию на такую откровенность: кто-то осуждает, кто-то проходит мимо, а некоторые индивиды не оставляют шанса Анастасии на репутацию скромной красавицы.