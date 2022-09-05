"Алла, где мужа п****?": получившая удар под дых Пугачева не сдержала слез

За несколько дней до конца лета Алла Пугачева вернулась в Россию вместе с детьми. Публика гадает – а как же супруг?

Не все поклонники звездной пары разделили политические взгляды Максима Галкина. Некоторые комментаторы в социальных сетях ожесточенно набросились на артиста и заявили, что на концерты больше ни ногой. Как верная супруга, Алла Пугачева покинула страну вместе с мужем еще весной.

И вот, спустя несколько месяцев, неожиданная новость: Пугачева вернулась обратно вместе с наследниками Лизой и Гарри. Алла Борисовна еще весной говорила, что к осени будет дома, однако тогда нашлись сомневающиеся в ее словах. Певице не составило труда поставить всех хейтеров на место и жестко ответить телеведущему Владимиру Соловьеву или режиссеру Никите Михалкову.

Поклонники певицы неоднозначно отнеслись к такому развитию событий в жизни звезды и нанесли удар под дых. Еще весной на стенах "Останкино" появилась красноречивая надпись нецензурного характера: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла ты давно тут всех за**ала". Каламбур получился таким удачным, что авторы решили закрепить успех. Свежая надпись вновь украсила стены телецентра: "Алла, где мужа про**ала?".

Все замерли в ожидании новостей — как супруги будут вести семейную жизнь, находясь в разных странах? Громкие заявления Максима Галкина не дадут ему спокойно вернуться в страну, а Алла Борисовна, скорее всего, будет растить детей и посещать столичные мероприятия. Ранее, ее уже видели на похоронах последнего генсека и первого президента СССР Михаила Горбачева. На прощании певица не сдерживала слез. Может быть артистка решила выплеснуть все накопившиеся эмоции последних месяцев.