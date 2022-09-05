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Шоу-бизнес
Ксения Собчак. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Ксения Собчак и Тимати. Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Stanislav Zhdanov/Russian Look/www.globallookpress.com Ксения Собчак и Ксения Бородина. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Usoev Gennady/Global Look Press/www.globallookpress.com

Дрыгала вагиной и сосала плетку: самые развратные фото Ксении Собчак

Скандальная журналистка Ксения Собчак обладает врожденной сексуальностью. "Дни.ру" собрали самые развратные фото звезды, от которых невозможно оторваться.
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Телеведущая Ксения Собчак круто изменилась с годами: из блондинки в шоколаде она превратилась в элегантную светскую львицу, любящую мать и верную жену. Однако прошлого не выкинешь: интернет пестрит курьезными и неприличными фото звезды.

На заре шоу "Дом-2" журналистка выглядела развязной и часто извивалась в пикантных позах. Кто только ни касался оголенного тела красотки в те лихие времена. С Ксенией Бородиной она попалась на лесбийских ласках — взяла да и подставила брюнетке свой тощий зад. Но не стоит судить знаменитость строго. Может, ей просто захотелось в туалет.

Ксения Собчак и Ксения Бородина. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Другое дело — стриптиз и открытое соблазнение рэпера Тимати. Ксения Собчак при всем честном народе терлась торчащей грудью о гениталии своего коллеги. Наверное, именно эту серию кадров вспоминает Константин Богомолов, когда выходит с женой на публику. Иначе как объяснить его кислую мину?

Ксения Собчак и Тимати. Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look/www.globallookpress.com

Разврату журналистка предавалась и сама с собой, да еще и на мотоцикле. Пылающая страстью блондинка развалилась на транспортном средстве и задрала юбку, чтобы все видели ее мясистый "междуножный храм".

Ксения Собчак. Фото: Stanislav Zhdanov/Russian Look/www.globallookpress.com

А еще Ксения Собчак дрыгала вагиной в полуголом виде, увешавшись странными мехами. "Фу, какой позор!" — скажут завистники, не умеющие так широко раздвигать ноги.

Ксения Собчак. Фото: Dmitriy Purtov/Russian Look/www.globallookpress.com

С душой получалось у телеведущей и сосать. В архиве есть фото, на котором теледива мусолит во рту черную плетку. Ну и пусть, нравится же человеку! Зато не курит.

Ксения Собчак. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

Бонус: Ксения Собчак с огромной грудью и торчащими сосками

Ксения Собчак. Фото: Usoev Gennady/Global Look Press/www.globallookpress.com

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 сентября 2022, 04:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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