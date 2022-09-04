Боня раскрыла причину провала сдавшей Бузовой: Пошла обнаженка

Виктория Боня откровенно высказалась об Ольге Бузовой. Она поведала, что может значить рвение певицы оголяться.

Ольга Бузова стала часто выкладывать фото деликатного характера. Снимки становятся все более откровенными.

Многие коллеги телеведущей встревожены ее поведением. Виктория Боня оказалась в числе тех, кто высказал свою точку зрения относительно поведения певицы.

Ведущая отметила, что достижениями Ольги в карьере нельзя не восхищаться. Однако происходящее в ее личной жизни не может не беспокоить. "Мы иногда переписываемся. Ольга — молодец! Но сейчас у нее, видимо, непростой период в жизни. Смотрю, у нее в ленте обнаженка пошла. Обычно женщины постят много откровенных фотографий, когда происходит что-то не очень приятное", — цитирует знаменитость пресса.

Боня добавила, что Бузовой необходимо пройти трансформацию и перейти на другой уровень развития личности. Она привела в качестве примера певицу МакSим, которая после резкого взлета популярности оказалась не интересна слушателям. При этом спустя время артистка смогла справиться с фиаско.

"Артист может стать менее востребован зрителем, это нормально. У меня было так же. Я была в топе, пока не уехала из этой страны. Но я сделала осознанный выбор, мне хотелось семью и детей. Не было страха, что меня забудут. Если бы он был, я бы убедила своего бывшего мужа рожать ребенка в России. Такое случалось и с Мадонной, и с Пугачевой, и с Киркоровым. Нет исключений. Это правило жизни. Люди не могут есть одну и ту же еду, насколько крутой бы она ни была", — заявила Боня.