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Шоу-бизнес
Боня раскрыла причину провала сдавшей Бузовой: Пошла обнаженка

Боня раскрыла причину провала сдавшей Бузовой: Пошла обнаженка

Виктория Боня откровенно высказалась об Ольге Бузовой. Она поведала, что может значить рвение певицы оголяться.
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Ольга Бузова стала часто выкладывать фото деликатного характера. Снимки становятся все более откровенными.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Многие коллеги телеведущей встревожены ее поведением. Виктория Боня оказалась в числе тех, кто высказал свою точку зрения относительно поведения певицы.

Ведущая отметила, что достижениями Ольги в карьере нельзя не восхищаться. Однако происходящее в ее личной жизни не может не беспокоить. "Мы иногда переписываемся. Ольга — молодец! Но сейчас у нее, видимо, непростой период в жизни. Смотрю, у нее в ленте обнаженка пошла. Обычно женщины постят много откровенных фотографий, когда происходит что-то не очень приятное", — цитирует знаменитость пресса.

Боня добавила, что Бузовой необходимо пройти трансформацию и перейти на другой уровень развития личности. Она привела в качестве примера певицу МакSим, которая после резкого взлета популярности оказалась не интересна слушателям. При этом спустя время артистка смогла справиться с фиаско.

"Артист может стать менее востребован зрителем, это нормально. У меня было так же. Я была в топе, пока не уехала из этой страны. Но я сделала осознанный выбор, мне хотелось семью и детей. Не было страха, что меня забудут. Если бы он был, я бы убедила своего бывшего мужа рожать ребенка в России. Такое случалось и с Мадонной, и с Пугачевой, и с Киркоровым. Нет исключений. Это правило жизни. Люди не могут есть одну и ту же еду, насколько крутой бы она ни была", — заявила Боня.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2022, 11:05 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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