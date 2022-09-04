Боня раскрыла причину провала сдавшей Бузовой: Пошла обнаженка

Ольга Бузова стала часто выкладывать фото деликатного характера. Снимки становятся все более откровенными.
Многие коллеги телеведущей встревожены ее поведением. Виктория Боня оказалась в числе тех, кто высказал свою точку зрения относительно поведения певицы.
Ведущая отметила, что достижениями Ольги в карьере нельзя не восхищаться. Однако происходящее в ее личной жизни не может не беспокоить. "Мы иногда переписываемся. Ольга — молодец! Но сейчас у нее, видимо, непростой период в жизни. Смотрю, у нее в ленте обнаженка пошла. Обычно женщины постят много откровенных фотографий, когда происходит что-то не очень приятное", — цитирует знаменитость пресса.
Боня добавила, что Бузовой необходимо пройти трансформацию и перейти на другой уровень развития личности. Она привела в качестве примера певицу МакSим, которая после резкого взлета популярности оказалась не интересна слушателям. При этом спустя время артистка смогла справиться с фиаско.
"Артист может стать менее востребован зрителем, это нормально. У меня было так же. Я была в топе, пока не уехала из этой страны. Но я сделала осознанный выбор, мне хотелось семью и детей. Не было страха, что меня забудут. Если бы он был, я бы убедила своего бывшего мужа рожать ребенка в России. Такое случалось и с Мадонной, и с Пугачевой, и с Киркоровым. Нет исключений. Это правило жизни. Люди не могут есть одну и ту же еду, насколько крутой бы она ни была", — заявила Боня.