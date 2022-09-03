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Шоу-бизнес
Что убитая горем дочь положила в шикарный гроб Михаила Горбачева

Что убитая горем дочь положила в шикарный гроб Михаила Горбачева

Москва простилась с последним генеральным секретарем ЦК КПСС и единственным президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. На протяжении нескольких часов желающие отдать ему последние почести шли в Колонный зал Дома Сюзов.
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Традиция прощаться с политическими лидерами в бывшем здании Благородного собрания появилась в 1921 году – тогда здесь выставляли гроб теоретика анархизма Петра Кропоткина. В 1924-м тут уже рыдали над телом Владимира Ульянова (Ленина).

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Михаил Сергеевич Горбачев президент СССР

Через Колонный зал Дома Союзов уходили на вечный покой Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко, главный идеолог партии Михаил Суслов, министр обороны Дмитрий Устинов.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В стенах Дома Союзов около 50 раз выступал первый советский лидер Владимир Ленин, здесь проводились различные съезды, был процесс над врагами революции. И в том, что с последним генеральным секретарем несуществующей ныне страны Советов прощались именно в этих стенах, есть что-то символичное.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Впрочем, родные покойного – дочь Ирина Вирганская и давно проживающие за границей, но специально прилетевшие внучки Ксения и Анастасия – могли проститься с Михаилом Сергеевичем до начала запуска людей с улицы, без камер и зевак. Тогда же, как говорят, 69-летняя Ирина что-то положила в шикарный гроб к отцу. Вероятно, это что-то очень личное.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Напомним, в апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова тоже что-то положила в гроб. Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась Наина Ельцина.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2022, 21:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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