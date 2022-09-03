Вся Россия рыдает: как умершего Горбачева проводили в последний путь

Вся Россия сегодня, утирая слезы, прощается с Михаилом Горбачевым, первым президентом СССР. Политический деятель скончался в Центральной Клинической Больнице города Москвы после длительной болезни, с которой он боролся последние 2,5 года.
Церемония прощания с Михаилом Сергеевичем состоялась сегодня утром в Колонном зале Дома союзов: там же, где и провожали всех его предшественников, занимающих подобный пост. Сразу после тело политика будет погребено на Новодевичьем кладбище. Горбачева похоронят рядом с супругой Раисой Максимовной: она умерла в 1999 году.
Планировалось, что церемония закончится в полдень, однако поток скорбящих был настолько велик, что очередь только росла. По словам пришедших, около 1,5 часов нужно прождать, чтобы возложить цветы к гробу Михаила Горбачева.
Умершего Горбачева проводили в последний путь деятели разных социальных сфер, в том числе шоу-бизнеса. Замечены были: Дмитрий Медведев, Григорий Явлинский, Сергей Степашин, Николай Рыбаков. Свои соболезнования также пришли выразить Алла Пугачева, Дмитрий Киселев и многие другие. Президент России Владимир Путин не смог посетить Дом союзов, но попрощался с телом Михаила Горбачева в ЦКБ.
В знак уважения к умершему правительство выставило у гроба почетный караул, а также прислало траурные венки. По одному из них направили Владимир Путин и Михаил Мишустин.