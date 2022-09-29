"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева

27 сентября Борис Моисеев ушел из жизни после продолжительной болезни. По предварительным данным причиной смерти стал третий инсульт артиста.
В студии ток-шоу "Малахов" на канале Россия-1 собрались коллеги и друзья ушедшего Бориса Моисеева. Пришла и Лолита Милявская, с которой Борис Моисеев был в близких отношениях долгие годы. Она рассказала, что вместе с певцом они мечтами открыть дом престарелых, чтобы доживать свой век. Кроме этого, Лолита поделилась неоднозначной шуткой:
"Еще мы боялись и шутили: кого-то не станет, надо будет кому-то открывать квартиру, когда уже будет поздно. Смеялись, главное, чтобы не провонять трупным ядом квартиру".
Лолита считает, что уход Моисеева — это благо и порадовалась этому. По ее словам, вынужденная пенсия стала для Бориса настоящей трагедией и ударом.
Музыканта и танцора обнаружил в квартире арт-директор певца Сергей Горох. Его имя мигом разлетелось в Сети после новостей о наследстве знаменитого артиста. Как передает Пятый канал, еще при жизни Борис Моисеев оформил на Гороха договор ренты на трехкомнатную московскую квартиру. Возможно, родственники звезды еще оспорят документы, но пока такой информации нет.