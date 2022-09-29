Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Четверг
29 сентября
Лента новостей
11:33
"Надо бороться годами": рак разбил недавно выскочившую замуж солистку "Та-Ту"
10:33
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
10:25
Все любовники у гроба: под видом похорон Моисеева в Москве пройдет гей-парад
09:54
"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки
09:54
"Хочу причинить ему вред": похотливый Кличко лишил жену-наркоманку ребенка
08:56
Регистрация права собственности на недвижимость: важные условия
08:55
"Оскорбляет флаг, герб и людей": брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары
06:15
Разведясь, нашел даму сердца помоложе, но жениться не захотел: как живет звезда "Мосгаза" Смоляков
04:09
Лошади параллизовали движение в Минске – видео
02:45
Спрос на жилье в Турции вырос на 223%
00:10
Праздник Евфимии: традиции и приметы 29 сентября
21:53
"Вы что, с ума сошли?": Пугачева приказала Орбакайте немедленно вернуться в Москву
21:47
Брызжущая ядом змея Маркл оборвала связь принца Гарри с королем Карлом III
21:16
"Помогите! Кто-нибудь!": истошные крики зареванной Бони услышали после схода лавины
20:56
"Уложила на кушетку и сняла трусы": Садальский за деньги получил интимные ласки
20:15
"Была девственницей": В Сеть слили фото настоящей свадьбы Прилучного
19:54
"Деваться некуда": реакцию Малахова на развод со Шкулевой обсудили в Сети
19:14
Мужчина с Урала убил и спрятал в болоте собственного подчиненного
19:05
Написанные кровью правила: какой урок россиянам стоит извлечь из смерти Шатунова
18:55
Врачи подмосковного Щелково спасли беременную двойней женщину
18:51
"В погребе на даче": брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева
18:11
Измотанная недугами Кудрявцева взвыла от боли: Четвертый день
18:03
"Государственная воля": Лолита объявила себя военнообязанной
17:15
Кости и жилы: Бывшая жена Грачевского шокировала истощенным видом
16:48
В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
16:30
"Другой жизни он не знает": заикнувшаяся о беременности Рудковская лишила младшего сына радости
15:36
"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
15:09
"Мой идеал": сын Газманова показал публике молодую подружку
15:02
Куда сходить в Москве: афиша с 29 сентября по 9 октября
14:58
"Мне тоже надо": засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула интимным местом
14:53
В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
14:47
Штраф или согласование: как правильно провести перепланировку квартиры
14:44
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
14:31
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
14:18
Кормила при жизни, поможет после смерти: как Пугачева финансировала Моисеева
14:13
В Ростовской области мужчина забил собутыльника до смерти
14:03
Определены города России с самой высокой ценой за аренду недвижимости
13:54
Инклюзивный кружок: как дети знакомятся с "особенными" сверстниками
13:53
Шизофрения, 20 лет в психбольнице и одиночество: что стало с любовницей, подарившей Бари Алибасову сына
13:39
"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях
13:39
KIA Seltos: кроссовер за два миллиона
13:21
В Москве ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки
12:56
Бессоные ночи: пропавшую Тодоренко нашли на краю света в ужасном состоянии
12:45
Штурм целовалась с Моисеевым прямо на похоронах: Борь, ты классный!
12:17
"Испытывала неловкость": сестричка Началовой высказалась о порочности хулигана Моисеева
11:17
"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении
11:02
Выгодные условия: для каких квартир снизят ставку по ипотеке
10:24
"Не хочу умирать": почему брат Моисеева отказался хоронить артиста
09:31
"Валюсь с ног": заплывшая Бузова плачет из-за новой работы
09:10
"Просто уничтожил его": брат Моисева указал на виновника в смерти певца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Безликие не нужны": ушедший из семьи Пригожин нашел оправдание
Выросла копией отца и не хочет идти по стопам родителей: как живет единственная дочь Пеговой и Орлова
Послеродовая депрессия, неудачный брак с грузином и тайная личная жизнь: что стало с Надеждой Михалковой
Не Моисеев: знаменитый земляк раскрыл настоящую фамилию скончавшегося певца
"Все помогают": звезда Comedy Woman рассказала о тяжелом положении
Нешуточная борьба за миллионы: Борис Моисеев оставил шикарное наследство
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева

"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева

Лолита Милявская поделилась своими эмоциями и чувствами после новостей об уходе Бориса Моисеева.
прочитано 608 раз

27 сентября Борис Моисеев ушел из жизни после продолжительной болезни. По предварительным данным причиной смерти стал третий инсульт артиста.

ПО ТЕМЕ

"Государственная воля": Лолита объявила себя военнообязанной

"Ушла": 58-летняя Лолита Милявская проиграла борьбу со СПИДом

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

В студии ток-шоу "Малахов" на канале Россия-1 собрались коллеги и друзья ушедшего Бориса Моисеева. Пришла и Лолита Милявская, с которой Борис Моисеев был в близких отношениях долгие годы. Она рассказала, что вместе с певцом они мечтами открыть дом престарелых, чтобы доживать свой век. Кроме этого, Лолита поделилась неоднозначной шуткой:

"Еще мы боялись и шутили: кого-то не станет, надо будет кому-то открывать квартиру, когда уже будет поздно. Смеялись, главное, чтобы не провонять трупным ядом квартиру".

Лолита считает, что уход Моисеева — это благо и порадовалась этому. По ее словам, вынужденная пенсия стала для Бориса настоящей трагедией и ударом.

Музыканта и танцора обнаружил в квартире арт-директор певца Сергей Горох. Его имя мигом разлетелось в Сети после новостей о наследстве знаменитого артиста. Как передает Пятый канал, еще при жизни Борис Моисеев оформил на Гороха договор ренты на трехкомнатную московскую квартиру. Возможно, родственники звезды еще оспорят документы, но пока такой информации нет.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лолита Милявская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
29 сентября 2022, 10:33 Источник: Ток-шоу "Малахов" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В невероятной любви": пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

Никто не ожидал
Шоу-бизнес

"В погребе на даче": брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева

Его могли морить голодом
Шоу-бизнес

"Хочу причинить ему вред": похотливый Кличко лишил жену-наркоманку ребенка

Пара прожила вместе 9 лет
Шоу-бизнес

"Уже восемь лет": обреченный Пьеха признался в тайных желаниях

Никто не ожидал

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом
В Набережных Челнах вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в ограблении
В Ростовской области мужчина забил собутыльника до смерти
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+