"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду

Рустам Солнцев вылил на Марину Хлебникову ведро помоев.

Год назад известная российская певица, актриса и телеведущая Марина Хлебникова пережила страшное горе. В ее доме случился пожар, который уничтожил имущество. Женщина получила множественные ожоги и долгое время проходила реабилитацию. Звезда отечественной сцены получила множество слов поддержки от поклонников и коллег по цеху. В прочем, нашлись и те, кто вылил на многострадального человека ведро помоев.

Язвительной речью в очередной раз отличился шоумен Рустам Солнцев. В традиционном обзоре новостей светской жизни он коснулся и исполнительницы хита "Чашка кофею". Бывший участник телепроекта "Дом-2" не упустил возможности отыграться за прошлые обиды.

Артист признался, что Марина Хлебникова нахамила ему на передаче у Андрея Малахова. Речь идет про эфир, посвященный продюсеру Бали Алибасову, который якобы выпил средство дли чистки труб.

По словам шоумена, певица тоже пришла на тот эфир, чтобы поддержать коллегу по цеху, и он даже попытался завязать с ней диалог. Рустам Солнцнв поинтересовался внешним видом исполнительницы, однако нарвался на жесткий ответ за свою бестактность.

Выпускник "Дома-2" решил ответить своей обидчице заочно и как бы вывел ее на чистую воду, намекнув на грехи прошлого. По мнению артиста, Марина Хлебникова увлекалась горячительными напитками.

"И в итоге она превратилась в обыкновенную алкашиху с надутым странным лицом", – заявил Рустам Солнцев.