"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле

Дмитрий Маликов поделился с подписчиками в социальной сети фотографией с коллегой и приятелем Андреем Григорьевым-Аполлоновым, бессменным солистом группы Иванушки International.
Музыканты сейчас находятся в теплом Сочи. Этот город — святая земля для рыжего певца, здесь он родился и провел детство. Маликов рассказал, что Андрей из команды "Иванушки International" успешно развивает на юге бизнес: открыл магазин, обустроил пляж и не планирует останавливаться. В этом послании Маликов с одной стороны поддержал коллегу, а с другой как будто позавидовал амбициозным планам.
Подписчики Дмитрия не поддержали его энтузиазм. Они условно закопали Григорьева-Аполлонова в комментариях: списали его со счетов как артиста, посчитав "недостаточно талантливым". По мнению народа, музыканты должны заниматься музыкой и просветительством, а не простым зарабатыванием денег. "Димочка, зато у тебя музыкальный талант. Это куда лучше", "Дим, у тебя редкий талант! Ты гений! Таких больше нет и не будет!" — пишут поклонники.
Напомним, рыжий из группы "Иванушки International" и Дмитрий Маликов — ровесники. В этом году каждому исполнилось 52 года.