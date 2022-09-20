"Подкладывает себя подо все, что движется": отрастившая жир Семенович пытается заработать

Анна Семенович не смогла похорошеть даже при помощи пластической операции.

В феврале этого года российская певица Анна Семенович сделала липосакцию. Она убрала жир на подбородке и рук, о чем сразу рассказала поклонникам, ничего не скрывая. Однако как выяснилось, все было бесполезно. Недавно певица появилась на светском мероприятии, и ее внешность оставляла желать лучшего, считает ведущий ютуб-шоу "Anton S Live".

Журналист сослался на собственный источник в светских кругах и заявил, что Анна Семенович ведет ужасный образ жизни, и это неизбежно отражается на ее внешности.

"Как была тетка со вторым подбородком так и осталась. Тот случай, когда ты взяла всю женскую силу воли в кулак и победила эту липосакцию и смогла отрастить этот второй подбородок... Говорят, что она пьет все, что горит. Ест все, что не приколочено. Ведет себя отвратительно. Используя свой давно уже пыльный звездный статус, а по факту, непонятно на что живет. Подкладывает себя подо все, что движется. И на лице, дорогие мои, все это видно. Печально, что не смогла себя реализовать. Не смогла использовать весь тот потенциал, который ей дало участие в той самой группе. И вот сейчас эта стареющая Анна Семенович. Да, все мы стареем. Просто жаль, что стареющая дама до сих пор корчит из себя тонкую и звонкую", – заявил Антон С.