"Подружки" вместо головы: американская трансгендерша сделала грудь больше мозга

Джульетт Стрей — популярная американская порно-модель, начавшая трансгендерный переход в 2002 году. Сейчас девушке уже 38 лет, но процесс улучшения внешности идет полным ходом. Она признается, всему виной телесное дисморфическое расстройство. Из-за него даже малейший дефект или особенность тела чрезмерно беспокоит человека и не дает спокойно жить.
В списке операций Стрей неоднократное увеличение губ, ринопластика, бодиконтуринг с помощью липосакции. Но самая многострадальная часть тела Джульетт — это, конечно, грудь. Фанаты поддерживают девушку в таком апгрейде. Для последней операции по увеличению "подружек" они задонатили ей свыше 100 тысяч долларов, это больше 6 миллионов рублей. Теперь объем груди Стрей на 10% больше объема головного мозга.
Джульетт рассказывает, что операции часто оплачиваются шугар-папиками или фетишистами. А вообще, у нее есть мечта о мужчине, который "платит за то, чтобы губы были такими большими, чтобы никто больше не воспринимал меня всерьёз как кого-то другого, кроме как секс-куклу". Остается только гадать, где живет ее разум вместо головы, ведь многие операции могут стать угрозой здоровью американки.