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Шоу-бизнес
Стонущая от удовольствия Волочкова за деньги раскинула рогатку на видео

Стонущая от удовольствия Волочкова за деньги раскинула рогатку на видео

Бывшая балерина Анастасия Волочкова регулярно экспериментирует со своим телом в компании новых мужчин.
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Женщина в любом возрасте стремится сохранить свою красоту. Несмотря на давнее завершение карьеры, Анастасия Волочкова поддерживает свою фигуру — балерина следит за питанием и тренируется в танцевальном зале.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Иногда для дополнительной встряски организма Анастасия прибегает к помощи новых практик — йоге, дыхательным упражнениям и другим. Вот и в первый день осени Волочкова открылась для новых знаний — в компании мускулистого тренера Евгения балерина проходила "био-апгрейд по законам природы". Мужчина — уникальный специалист в своей области, таких в мире всего 40 человек.

В своем блоге Анастасия выложила видео с тренировки. Девушка раскинула ноги в форме рогатки, а Евгений томно работал с плечами, спиной и головой девушки. Стонущая от удовольствия балерина не скрывала радости — тренировка шла хорошо.

"Ой, как хорошо ты делаешь..." – делилась балерина и жаловалась на убитые мышцы.

Подписчики знаменитости не разделили восторга. По их мнению, Евгений просто раскрутил балерину на деньги, продав ей весьма странную услугу. Анастасия поделилась, что уже наутро стала чувствовать себе лучше, но фолловеры еще больше усомнились в качестве занятий. По их мнению, лишь регулярные занятия могут дать результат.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
2 сентября 2022, 13:25 Источник: Соцсети • Требует проверки
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