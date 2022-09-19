"Демарш Пугачевой": лизнувшей предателя певице влепили "черную метку"

Адвокат оценил возможные последствия громкого заявления Аллы Пугачевой.

СМИ пестрят главной новостью последних дней — Алла Борисовна Пугачева просит Минюст признать себя иностранным агентом. Путем этой выходки звезда условно лизнула предателя: вступилась за мужа-иноагента.

Напомним, что юмориста включили в список иноагентов за публичную критику февральских событий. Как передает телеканал "360", супруг Аллы Пугачевой отказывается признавать себя соответствующим этому статусу. Он заявляет, что занимается творчеством, а свои мысли и совесть никому не продавал.

Тимур Матвеев, адвокат коллегии "Подшибякин, Матвеев и партнеры" считает, что провокация Аллы Пугачевой в социальных сетях не несет за собой никакой угрозы.

"Демарш Пугачевой ничем ей не грозит. Не грозит включением в реестр иноагентов, если только не будут установлены для этого обязательные критерии", — объясняет адвокат. Он добавляет, что на данный момент четких мер для попадания в реестр нет. Кажется, певице влепили "черную метку" — вердикт о невозможности исполнить ее волю.

Общественность раскололась на два лагеря: одни поддерживают звездную чету, другие прямо критикуют. Об этом пишет информационное агентство URA.RU. Среди поддержавших Примадонну — комментатор Дмитрий Губерниев и общественный деятель Ксения Собчак.

Осудили певицу Тимати и ведущий Борис Корчевников. Дмитрий Песков отказался публично реагировать на запрос Аллы Пугачевой, отмечает VSE42.RU.

