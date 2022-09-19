"Напустила лужу": дочь Рождественского напраздновалась до собачьего визга

В этом году знаменитому поэту и переводчику Роберту Рождественскому исполнилось бы 90 лет. Его старшая дочь Екатерина стала фотохудожником и писателем. Сегодня у нее есть повод хорошо отпраздновать.



"Сегодня у нас большой нечеловеческий праздник! – радуется Рождественская. – Нечеловеческий, потому что собачий, хотя моя Басе точно человек! Нашей сучке – 7 лет!"

В свое время это была любовь с первого взгляда. "Как увидела тогда ее в зоомагазине, как напустила она возле меня лужу, так сразу и поняла, что вот оно, мое ушастое счастье! – вспоминает Екатерина. – За эти семь лет она меня воспитывала, старалась, как могла, приучала к режиму и терпению, учила реставрировать и обивать мебель, выводить самые несводимые пятна, зашивать рукава".

По словам Екатерины, за эти годы она из обычного фотографа и писателя превратилась в профессионального реставратора, портного, уборщика, химчистильщика и кинолога, расширив свои профессиональные навыки и возможности.

"Я стала просто настоящим человеком! Как мы раньше жили без нее? Она вносит столько любви, смеха, жизни и праздника в наши будни, что хватает с избытком! Так что празднуем сегодня!" – отмечает дочь Рождественского под собачий визг восторга своей мохнатой любимицы.