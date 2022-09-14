Жирная обезьяна: бесстыжая Чехова сверкнула обвисшей грудью

Звезда откровенных шоу Анфиса Чехова делится с подписчиками американскими приключениями.

Бесстыжая ведущая откровенных шоу на телевидении Анфиса Чехова сейчас живет за океаном, в Америке. Красотка признается, что ей необходимо менять локацию для комфортного самочувствия. Ранее, она уже делилась своими впечатлениями о США. Интересно, что звезда посещает не только туристические и красивые места, но и случайно оказывается в реальных городских джунглях. Так, Анфиса Чехова случайно оказалась в ночлежке бездомных в центре одного американского города.

На днях ведущая поделилась забавной фотографией — Анфиса сверкнула перед подписчиками обвисшей грудью жирной обезьяны. Чехова с подругой позируют на фоне такой провокационной уличной картины. Ведущая отлично выглядит, а короткая футболка и обтягивающие шорты подчеркивают женственную фигуру Анфисы Чеховой.

Возможно, такой фотографией Анфиса пыталась привлечь внимание к проблеме новой эпидемии оспы обезьян в США. По данным "Радио 1" в стране уже зарегистрировали более 22 тыс. случаев положительного результата среди населения. А 12 сентября был отмечен первый летальный исход. Подписчики переживают за телеведущую и просят Анфису Чехову быть аккуратной в другой стране.