"Может покончить с собой": изнуренная голодом звезда 90-х дошла до ручки

Spice Girls — культовая музыкальная поп-группа, песни которых слушали по всему миру в конце 90-х и начале нулевых. Участницы коллектива были известны даже в России, а прическам и образам повторяли все подростки и молодые девушки.
Шоу-бизнес жесток ко всем, поэтому неудивительно, что за годы существования проекта его участницам приходилось идти на жертвы. Одна из участниц Spice Girls Мелани Чисхолм (Мел Си) поделилась шокирующими подробностями своей музыкальной карьеры.
Продюсеры группы четко контролировали внешность девушки, в особенности — ее вес. Мел Си рассказывает, как у нее постепенно появлялись страхи перед жирами или углеводами. В какой-то момент изнуренная голодом звезда 90-х питалась только овощами и фруктами, дошла до ручки. Состояние участницы Spice Girls было критическим, свое состояние она описывает одним предложением — "всерьез испугалась, что может покончить с собой".
После такой диеты и сильного отката у Мелани появились настоящие проблемы со здоровьем. Врачи поставили ей целый ряд неутешительных диагнозов: депрессия, анорексия, переедание, повышенная тревожность и агорафобия (страх оказаться в ситуации, где нет возможности ее покинуть). Перчинка из Spice Girls прошла курс терапии и серьезно пересмотрела свое питание и образ жизни.