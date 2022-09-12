"Фу!": одряхлевшая плоскодонка Ковальчук выставила грудь на посмешище

Юлия Ковальчук, экс-солиста группы "Блестящие" и супруга Алексея Чумакова, занимается не только домом и маленькой дочкой, но и успевает работать. Девушка стала лицом известного парфюмерного магазина, фотографии Юлии Ковальчук можно увидеть во многих торговых центрах страны.
Недавно, певица ездила в Самару на промо-акцию в этом магазине, чтобы привлечь внимание к новинкам и выгодным ценам. Девушка знакомилась с посетителями торгового центра, фотографировалась с поклонниками и, конечно, рассказывала о новых акциях. Юлия активно делилась происходящим в социальных сетях.
После возвращения в Москву, девушка опубликовала еще одно видео с мероприятия. Ожидаемо, не всем подписчикам понравился новый пост. Наряд Ковальчук подписчики выставили на посмешище. По их мнению, топ в виде корсета делал стройную Юлию плоскодонкой без груди, а желтый цвет у лица дряхлил кожу девушки. Досталось девушке и за рекламу в аккаунте: "Фу! Что магазин, что реклама", — отреагировала подписчица Юлии Ковальчук.
Однако нашлись и те, кто поблагодарил певицу за визит в Самару. Поклонниками было приятно познакомиться с Юлией, и они пригласили ее снова к себе в город.