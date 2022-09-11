Хоронить не будут: труп Елизаветы II отправили в путешествие по странам

Любой из подданных Великобритании сможет увидеть тело покойной королевы. Гроб, в котором находится труп Елизаветы II, сегодняшним утром покинул замок Балморал, где три дня назад и умерла правительница.
Сегодня утром Елизавета II отправилась в свое последнее путешествие, дабы каждый из жителей Соединенного Королевства имел возможность выразить почившему монарху свое почтение.
С 11 по 13 сентября тело королевы будет находиться в Эдинбурге, Шотландия: вначале в Холирудском дворце, а затем траурная процессия доставит его в собор Святого Джайлса. Гроб будет доступен для возложения цветов. Там же пройдет церемониальная служба с присутствием членов королевской семьи, после чего тело Елизаветы II повезут дальше.
13 сентября гроб Елизаветы II перевезут на самолете в Нортхолт, а затем доставят его в Вестминстерский дворец. Покойная королева будет находиться там до момента государственных похорон, назначенных на утро 19 сентября. У граждан страны будет возможность посетить дворец, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения почившему монарху.
Вдоль дорог, по которым поедет траурный кортеж, выстраиваются местные жители, которые будут бросать цветы под колеса автомобиля и прощаться со своей королевой. Главы местных местных советов и церквей будут также отдавать последние почести Елизавете II.