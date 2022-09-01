Показала, с кем провела ночь: всасывающую в три горла Бузову пустили по кругу

Ольга Бузова всегда в центре внимания мужчин.

Личная жизнь Ольги Бузовой всегда приковывает внимание. В поклонники ей приписывают не только богатых и известных солидных мужчин, но и молодых, только завоевывающих внимание звезд.

После расставания с Давидом Манукяном никаких официальных заявлений от Ольги не было. Есть мнение, что телеведущая встречается с бывшим мужчиной Анны Калашниковой Иваном Семеновым. Есть даже фотографии, где пара держится за руки на одном из праздников. Может быть, именно Иван задаривает девушку букетами и дорогими подарками? Тогда интересно, ревнует ли бизнесмен свою избранницу к другому потенциальному жениху — к Тимуру Батрутдинову?

В личном блоге Ольга рассказала подписчикам, с кем провела прошлую ночь. На фото красотка вместе с резидентом "Камеди Клаб" ужинает в купе поезда. "На часах 1.33 и я только закончила", — написала Ольга. О съемках идет речь или же о новом любовном приключении, Бузова интригующе умолчала.

На днях скандальный блогер Лена Миро предположила, что Ольга Бузова всасывает "в три горла", и поэтому плохо выглядит. И все-таки на новых снимках поющая ведущая предстала в цветущем виде. Кажется, высшие силы пожалели Бузову, пустив перед ней по кругу кавалеров, ранее уже попадавшихся ей на пути. А подписчики ехидно заметили: "Женихи по кругу… Кто следующий?".

О романе Ольги и Тимура говорят уже несколько лет. Звезды не скрывают своих хороших отношений, вместе они даже снимались в программе "План Б". Реалити-шоу должно было помочь найти Ольге возлюбленного среди приглашенных претендентов. Пару девушка так и не выбрала. Возможно, причина таится именно в этой близкой дружбе?