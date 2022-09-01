Возбужденный Милонов потыкал блудного Галкина под "желтую попу": В штанишках

Несколько дней назад стало известно о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Публика теряется в догадках: зачем артистка вернулась на родину? Закончились деньги, начался новый рабочий сезон или же девятилетним наследникам Лизе и Гарри пора отправляться в школу?
Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже не остался в стороне от обсуждения. Мужчина и ранее не стеснялся в выражениях, а тут вовсе решил потыкать общественность громкими высказываниями. По его мнению, будящий по загранице Галкин "подлец и негодяй", а затем и вовсе призвал: "Пнем Максима под его желтую попу". Дал совет Милонов и на тему личной жизни Галкина — он считает, что паре пора развестись, хотя сам называет себя приверженцем традиционных ценностей.
"Пугачева, как Крабовидная туманность, на нее нельзя обижаться, это явление, которое есть. И она ни одного гадкого слова про Россию не говорила. В отличие от этого мелкого скунса в желтых штанишках, нынешнего ее супруга. Им пора уже развестись. Галкин — мерзкий тушкан!" — воскликнул возбужденный несправедливостью Виталий Валентинович в эфире шоу "Место встречи" на канале НТВ, его слова приводит "Царьград".
Милонов припомнил и других артистов отечественной эстрады — Ингеборгу Дапкунайте и Валерия Меладзе. Политик не понимает, как, зарабатывая столько лет в России, они сейчас могут поливать ее грязью. Возвращение этих героев в Россию ему неприятно, по его словам, обедневшие артисты просто хотят "московское бабло".