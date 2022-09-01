Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

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Шоу-бизнес
Возбужденный Милонов потыкал блудного Галкина под "желтую попу": В штанишках

Возбужденный Милонов потыкал блудного Галкина под "желтую попу": В штанишках

Тема уехавших и вернувшихся звезд шоубиза не утихает в светской хронике с весны. Вот и Виталий Милонов посчитал нужным ткнуть пару Пугачевой и Галкина в их решение.

Продолжение: Бьется в конвульсиях: Брошенный на произвол судьбы на чужбине Галкин превратился в лысого старика
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Несколько дней назад стало известно о возвращении в Россию Аллы Пугачевой. Публика теряется в догадках: зачем артистка вернулась на родину? Закончились деньги, начался новый рабочий сезон или же девятилетним наследникам Лизе и Гарри пора отправляться в школу?

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 Виталий Валентинович Милонов

Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже не остался в стороне от обсуждения. Мужчина и ранее не стеснялся в выражениях, а тут вовсе решил потыкать общественность громкими высказываниями. По его мнению, будящий по загранице Галкин "подлец и негодяй", а затем и вовсе призвал: "Пнем Максима под его желтую попу". Дал совет Милонов и на тему личной жизни Галкина — он считает, что паре пора развестись, хотя сам называет себя приверженцем традиционных ценностей.

"Пугачева, как Крабовидная туманность, на нее нельзя обижаться, это явление, которое есть. И она ни одного гадкого слова про Россию не говорила. В отличие от этого мелкого скунса в желтых штанишках, нынешнего ее супруга. Им пора уже развестись. Галкин ­— мерзкий тушкан!" — воскликнул возбужденный несправедливостью Виталий Валентинович в эфире шоу "Место встречи" на канале НТВ, его слова приводит "Царьград".

Милонов припомнил и других артистов отечественной эстрады — Ингеборгу Дапкунайте и Валерия Меладзе. Политик не понимает, как, зарабатывая столько лет в России, они сейчас могут поливать ее грязью. Возвращение этих героев в Россию ему неприятно, по его словам, обедневшие артисты просто хотят "московское бабло".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
1 сентября 2022, 09:11 Источник: НТВ, "Место встречи" ✓ Надежный источник
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