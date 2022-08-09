"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю

Спектаклем "Там же, тогда же" открылся Первый Вятский Открытый театральный фестиваль "На семи холмах", созданный Сергеем Новожиловым. Желающих увидеть эту трогательную и смешную историю оказалось множество.

Их встреча в ресторане отеля была случайной. И окончилась жаркой ночью любви. "Самая невероятная и безрассудная, лучшая ночь из моих 11460", – признается герой Максима Аверина. Казалось бы, история банальная. Но самое интересное в ней то, что эта постельная встреча стала постельной историей на долгие годы.

У каждого семьи с тремя детьми, а партнеры любимы и любят. И, тем не менее, что-то необъяснимое каждый год в один и тот же день заставляет этого мужчину и женщину срываться под каким -нибудь предлогом и приезжать на свидание в этот город, в этот номер гостиницы.

В рассказе Анны Якуниной и Максима Аверина много пикантных моментов. "-Где мои трусы? -Я в своих", "-На пике удовольствия ты сдерживала эмоций – могла бы хотя "ах!" или "ох!" говорить" -Я страшно нервничала", "Хочется бросить тебя на постель и распластать" – пьеса изобилует тем, что называется "клубничкой". И эта откровенность с легкой фривольностью очень нравится публике.

При этом актерам удается пройти по грани и не скатиться в физиологизм и пошлость. Здесь грусть сменяется смехом, а ирония – серьезными размышлениями о жизни.

Этот антрепризный спектакль идет уже не первый год по всей стране, и неизменно собирает аншлаги. В Кировском театре мест не было даже в проходах. Ведь зрителей ждала не только интересная история, но и невероятная актерская харизма. Ведь кажется, что даже если Аверин выйдет на сцену и будет просто молчать и улыбаться, это будет феерично!