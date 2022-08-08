"Срам!": гребущего грязные деньги Маликова обмакнули в гущу помета

Дмитрий Маликов не оправдал ожиданий фанатов и взбесил россиян своим кривлянием на экране.

В современном мире каждый артист выживает как может. Сначала шоу-бизнес подкосила пандемия коронавируса. Отменялись концерты, терялись рекламные контракты. Теперь ситуация на Украине и санкции еще больше ударили по кошелькам звезд. Не удивительно, что многие известные артисты вынуждены сниматься в рекламе.

Певец Дмитрий Маликов снялся в рекламном ролике, где предстал в образе человека-фонаря. Артист по-дурацки прыгал и бессмысленно стрелял световым лучом из головы. Поклонники не оценили такое видео и словесно обмакнули гребущего грязные деньги певца в гущу помета.

"Вы что, бедный человек? Что рекламируете всякую ерунду"; "Да уж, удивил, просто позорище, деньги не пахнут, вот и бабки делают на чем попало. Вспомните, Дмитрий, кто вы, и сколько вам лет, и о том, что ваши дети тоже видят весь этот срам разочаровали"; "Дима, следующий шаг по карьере – костюм какашки, ниже шагать некуда"; "Даже такой талантливый любимый певец и композитор превратился в дурачка. Интересно, ваш сын будет вами гордиться? Думаю нет", – написали фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Маликов спровоцировал слухи о разладе с женой. Неожиданно для всех он уехал от Елены Изаксон на яхте, взяв с собой только сына, не уточнив при этом свое местоположение. Фанаты стали гадать, куда отправился артист и почему не взял с собой любимую.