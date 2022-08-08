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Шоу-бизнес
Мал да удал! Наяривающий рукой между ног Малахов засветил вялый сморчок

Мал да удал! Наяривающий рукой между ног Малахов засветил вялый сморчок

Подписчики Андрея Малахова были приятно удивлены его свежими снимками.
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Андрей Малахов – любитель проводить время с пользой. Накануне он удивил поклонников, оказавшись в необычном для звезды телеэкранов месте.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В своем Telegram-канале ведущий шоу "Привет, Андрей" опубликовал серию снимков из леса. "Утренний урожай! Кто рано встает, тот собирает корзину грибов))", – написал он в микроблоге. На одном из снимке Малахов, сунув руку между ног, присел на корточки и с улыбкой на лице засветил вялый сморчок. Так, его руках красовался найденный им "трофей" – не очень презентабельного вида гриб. Стоит отметить, что сам телеведущий был счастлив своей находке. Лицо его буквально светилось от счастья – полный экстаз! Как говорится, мал да удал"

На другом снимке шоумен показал свой урожай – целую корзину грибов. Видимо, та самая рука, что он поместил между ног, активно наяривала, то и дело поднимая съедобные трофеи. Также он показал подписчикам мухомор. Надеемся, что Малахов все-таки осведомлен, что гриб этот является несъедобным, и не подал его к семейному столу.

Кстати, ранее телезвезда сообщала подписчикам, что находится в Апатитах. Мужчина отчитался, что посетил мастер-класс Федора Мухаметшина, а также показал огород и кормушки для птиц, сделанные в рамках мастер-класса "Во дворе". По всей видимости, шоумен там же и отправился в лес в поисках грибов.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Андрей Малахов. Фото: Вадим Тараканов/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 августа 2022, 17:50 Источник: Telegram • Требует проверки
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