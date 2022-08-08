Мал да удал! Наяривающий рукой между ног Малахов засветил вялый сморчок

Подписчики Андрея Малахова были приятно удивлены его свежими снимками.

Андрей Малахов – любитель проводить время с пользой. Накануне он удивил поклонников, оказавшись в необычном для звезды телеэкранов месте.

В своем Telegram-канале ведущий шоу "Привет, Андрей" опубликовал серию снимков из леса. "Утренний урожай! Кто рано встает, тот собирает корзину грибов))", – написал он в микроблоге. На одном из снимке Малахов, сунув руку между ног, присел на корточки и с улыбкой на лице засветил вялый сморчок. Так, его руках красовался найденный им "трофей" – не очень презентабельного вида гриб. Стоит отметить, что сам телеведущий был счастлив своей находке. Лицо его буквально светилось от счастья – полный экстаз! Как говорится, мал да удал"

На другом снимке шоумен показал свой урожай – целую корзину грибов. Видимо, та самая рука, что он поместил между ног, активно наяривала, то и дело поднимая съедобные трофеи. Также он показал подписчикам мухомор. Надеемся, что Малахов все-таки осведомлен, что гриб этот является несъедобным, и не подал его к семейному столу.

Кстати, ранее телезвезда сообщала подписчикам, что находится в Апатитах. Мужчина отчитался, что посетил мастер-класс Федора Мухаметшина, а также показал огород и кормушки для птиц, сделанные в рамках мастер-класса "Во дворе". По всей видимости, шоумен там же и отправился в лес в поисках грибов.