Тебе тут не место: Намин отказался звать 65-летнего Маршала в новый состав "Парка Горького"

Намин никогда не скрывал, что придумал группу в расчете на западную публику."В Америке, в туре с "Цветами" я придумал название будущей группы — "Парк Горького". Это был одновременно и наш московский адрес — база "Цветов" в Москве располагалась в Зеленом театре Парка Горького — и известный в мире бренд, так как в Америке вышли роман "Парк Горького" и одноименный фильм по этой книге. Я делал проект специально на экспорт и прекрасно понимал, что для американского и мирового рынков нужна англоязычная группа, играющая в стиле, модном в то время в Америке", – позже рассказывал продюсер.
В разные годы участниками коллектива были Николай Носков и Александр Миньков. После распада коллектива он станет Маршалом и начнет успешную сольную карьеру на эстраде.
21 июля 2022 года создатель легендарной группы Стас Намин представил новый состав коллектива. В него вошли бас-гитарист, участник Whitesnake Марко Мендоса и барабанщик Кенни Аронофф, работавший с культовой группой Smashing Pumpkins. Кроме того, новыми участниками коллектива стали вокалист Олег Изотов, барабанщик Алексей Баев и бас-гитарист Иван Гуськов. Первое живое выступление обновленного коллектива пройдет 27 и 28 августа на фестивале "SNC 35 лет" в Зеленом театре парка Горького в Москве. И если участие перенесшего инсульт Николая Носкова в проекте рассматривается хотя бы теоретически, то о возвращении в проект Александра Маршала речи вовсе не идет.
"Я ничего не слышал про реанимацию и новый состав группы, – признался Маршал в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Это дело Стаса Намина. Я не знаю, что он задумал, поэтому не могу ничего комментировать".