Тебе тут не место: Намин отказался звать 65-летнего Маршала в новый состав "Парка Горького"

В 1987 году музыкант, композитор и продюсер Стас Намин создал группу "Парк Горького". Она стала единственным за всю историю советской и российской музыки коллективом, который покорил чарты MTV и Billboard, получив всемирную известность. В 1990 году, когда Намин отправил "Парк Горького" на первые гастроли по Америке, в группе произошел конфликт, и она фактически распалась. Теперь же продюсер решил ее реанимировать



прочитано 48 раз