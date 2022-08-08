"Неужели извращенец?": оголившая смешную грудь плоскодонка Мороз сделала Виторгана козлом отпущения

Актрису Дарью Мороз на отдыхе не узнали и чуть не перепутали с мальчиком.

Лето – жаркая пора отпусков и горячих фото звезд. Все, кто успел похудеть и подтянуться, щеголяют по пляжу в бикини и демонстрируют свое тело, другие же довольствуются фотошопом. Однако как правило, фанаты таких быстро раскусывают.

На днях светский критик Лена Миро опубликовала в своем ЖЖ свежую подборку снимков звезд, которые не стесняются показывать свое тело, даже уже увядающее. Блогер показала снимок актрисы Дарьи Мороз, которая предстала в купальнике, демонстрирующем ее смешную плоскую грудь. По словам Миро, она даже сначала не узнала на снимке бывшую жену режиссера Константина Богомолова.

Также в подборке предстала Алика Смехова, которой от Миро досталось не меньше.

"Фотошоп она еще не очень хорошо освоила, зато умеет принять нужную позу. Ручки вверх, ножку в сторону – удлиннилась, подтянулась и... И сойдет и так. Нет, ну а чего? Прекрасное юное тело в бикини", – написала Миро.

Помимо этого блогер прошлась по 54-летней Ольге Кабо, которую путают с женой Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой. Актрису-космонавта Юлию Пересильд блогер уличила в использовании фотошопа. По мнению критика, одна рука у актрисы получилась тоньше другой.

54-летнюю Светлану Бондарчук, обнажившую белоснежные зубы в широкой улыбке Миро тоже заподозрила в лукавстве. По ее словам, такая мимика на фото хорошо скрывает старческие брыли.

Поклонники поддержали мысль критика о том, что звезды в разгар сезона перегибают палку с фото.

"Эта плоскодонка Дарья Мороз? Кошмар, ее вроде бы кто-то даже брал в жены, неужели есть извращенцы?" – написал фолловер.

"Ну уж если сравнивать с Собчак, то Дарья просто красавица", – ответила автор статьи, сделав бывшего мужа Ксении Собчак Максима Виторгана козлом отпущения.