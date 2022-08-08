"Это удар": лижущих дрянь малолетних дочерей Виторгана застыдили на всю страну

Эммануил Виторган и его немолодая супруга порой чересчур балуют своих отпрысков,

82-летний Эммануил Виторган и его супруга 60-летняя Ирина Млодик не так давно стали родителями. По всей видимости, они настолько от этого счастливы, что стараются как можно чаще радовать и даже баловать наследниц. Так, накануне поклонники пары узнали, что Ирина частенько позволяет дочкам уплетать сладости.

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Супруга Виторгана выложила в социальные сети фотографию, на которой упитанные девочки лакомятся мороженым. Млодик признается, что ее отпрыски могут есть этот вкусный десерт хоть каждый день. Так, наблюдая за этой картиной, престарелая жена актера сама как будто погружается в детство и вспоминает, как объедалась пломбиром в юности.

Стоит отметить, что далеко не все разделяют радость немолодой матери. По мнению диетолога, мороженное – это настоящая гадость, в которой сочетается огромное количество жира и сахара. "Это удар по нашей поджелудочной железе", – заявила Римма Мойсенко, застыдив на всю страну лижущих дрянь малолетних дочерей Виторгана. Также врач отметил, что поедание вредного десерта в таких количествах может быть небезопасно для здоровья.

Напомним, отношения Виторгана и Млодик завязались в начале двухтысячных. Тогда актер переживал кончину своей второй жены, с которой он прожил не один десяток лет.