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Шоу-бизнес
Похоронила дочку и мужа, а родить решилась лишь в 40: что стало со звездой "Иронии судьбы" Науменко

Похоронила дочку и мужа, а родить решилась лишь в 40: что стало со звездой "Иронии судьбы" Науменко

Ольга Науменко пережила серьезные удары судьбы.
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Многие знают Ольгу Науменко благодаря фильму "Ирония судьбы, или С легким паром". Актриса сыграла в картине роль Гали – обманутой невесты главного героя Жени. Несмотря на то, что героиню Науменко хорошо помнят телезрители, после выхода картины артистка не стала по-настоящему знаменитой. Впрочем, сама Ольга никогда не стремилась к громкой славе. Намного важнее популярности для нее было личное счастье. Актриса его обрела, но вместе с тем ей пришлось столкнуться с большим горем.

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Ольга Науменко родилась в 1949 году и с самого детства мечтала стать актрисой. После школы Науменко решила поступать в театральный и объявила об этом семье. Большая часть родни высказалась против, но Ольгу это не остановило. Она стала студенткой Щукинского училища и успешно окончила его в 1972 году.

Первую роль в кино актриса исполнила еще во время учебы. В 1968 году она снялась в картине "Длинный день Кольки Павлюкова". Сегодня в фильмографии Науменко немало успешных работ, но самой значимой из них стала роль невесты Жени Лукашина в "Иронии судьбы". Именно благодаря ей артистка полюбилась и запомнилась зрителям.

В отличие от многих коллег, Ольга Науменко никогда не стремилась стать звездой и не ставила работу на первое место. Помимо карьеры, актриса преуспела и в любовных делах. Науменко счастливо вышла замуж, построила крепкую семью и прожила с мужем больше 30 лет. Однако ее личная жизнь не была безоблачной.

Супругом Ольги Науменко стал коллега по цеху Александр Скворцов. Актеры познакомились в театре и поженились, когда Ольге было 27 лет. Вскоре у влюбленных родилась дочка, которую назвали в честь отца. Новоиспеченные родители были на седьмом небе от счастья и даже не подозревали, что меньше чем через два года им придется пережить страшное горе.

У маленькой дочки актеров обнаружили злокачественную опухоль. Девочка скончалась, когда ей был всего один год и восемь месяцев. Потеря ребенка стала для Науменко и Скворцова трагедией, после которой им с трудом удалось оправиться. Долгие годы супруги боялись снова становиться родителями. Лишь в 40 лет Ольга решилась родить второго ребенка.

Когда дочка Светлана появилась на свет, актриса сделала паузу в карьере, чтобы посвятить себя ребенку. К счастью, наследница росла здоровой и радовала родителей своими успехами. Однако в 2009 году в семью пришла новая беда. Супруг Науменко скончался от онкологии. Справиться с горем звезде помогла работа и повзрослевшая дочь.

Сейчас Ольге Науменко 72 года. Несмотря на то, что на экранах актриса уже почти не появляется, она продолжает вести активный образ жизни. Ольга Николаевна много играет на сцене, ухаживает за собой и тщательно следит за здоровьем.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: кадр youtube.com
Автор: 8 августа 2022, 15:49 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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