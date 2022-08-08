"Запрещает ругать": пережившая ад Федункив вывалила правду о муже-итальянце

В прошлом году Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младшее ее на 12 лет. Супруги счастливы в браке, а солидную разницу в возрасте они не чувствуют. В недавнем интервью артистка призналась, что они органично дополняют друг друга.
Федункив считает своего мужа идеалом. Актриса очарована его умом и моральными качествами. Стефано, кстати, тоже не видит недостатков в жене. "Он запрещает самой себя ругать и критиковать", – рассказала Марина. Говоря о правду о муже, телезвезда дала понять: Стефано – главный в их отношениях. Мол, многие решения принимает он.
А ведь раньше Федункив все тащила на себе. За ее плечами два неудачных брака. Один из бывших мужей, как рассказывала сама Марина, был настоящим деспотом. Актриса пережила ад. К счастью, теперь рядом с 50-летней артисткой находится мужчина, который носит ее на руках.
Ранее Марина Федункив рассказала, почему покинула популярное шоу Comedy Woman. Оказывается, она серьезно повздорила с коллегой Надеждой Сысоевой. Ссора произошла в аэропорту. Почему две артистки стали конфликтовать, ранее писали "Дни.ру".