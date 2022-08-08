"Не спим вторую ночь": Смерть приблизилась к новорожденному малышу Стриженовой

В семье знаменитой телеведущей пополнение, причем совершенно неожиданное! Малыш буквально свалился звезде на голову. На днях брюнетка отдыхала во дворе своего дома и увидела, как с дерева что-то упало – это был новорожденный бельчонок, которого Екатерина Стриженова решилась выхаживать сама.
Судя по всему, артистка к подкидышу уже успела прикипеть, ведь в своем микроблоге она его ласково называет "нашим". Однако выращивать размером с ладонь пушистика оказалось не так просто. Только накануне она узнала, что кормить малыша недостаточно – нужно еще и гладить ему животик, чтобы научить ходить в туалет.
Еще и заменитель молока для лишенных матери животных практически не продается в магазинах, поэтому Екатерине Стриженовой приходится выкручиваться, давая бельчонку каждые пару часов специальную смесь. По ее словам, самое опасное время для новорожденного малыша – первые две недели: в это время он, можно сказать, приближен к смерти, ведь есть риск, к примеру, подхватить кишечную инфекцию – в этом случае пушистик может умереть.
"Уж очень он маленький, неделька с хвостиком, не спим вторую ночь", – поделилась своими переживаниями с публикой телеведущая.
При этом она не теряет оптимизма и верит, что с новым членом семьи все будет хорошо. К слову, сейчас актриса занята выбором имени и предложила поклонникам поучаствовать в этом процессе. Многие фанаты Екатерины Стриженовой поделились идеей назвать бельчонка Лунтиком.