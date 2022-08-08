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Шоу-бизнес
"Ограничивать права": Наплевавшая на закон скандалистка Шукшина оказалась в западне

"Ограничивать права": Наплевавшая на закон скандалистка Шукшина оказалась в западне

Мария Шукшина то и дело оказывается в центре скандалов из-за своего длинного языка.
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О наследнице Василия Шукшина в последнее время говорит вся Россия. Однако поводом для обсуждений становится не ее актерский талант или громкие проекты, а, скорее, скандальные высказываний. На сегодняшний день Мария Шукшина ведет суровую борьбу против предавших свою страну звезд шоу-бизнеса.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Многие патриоты, наверняка, оценили порыв прославленной актрисы, но все же некоторые ее идеи и предложения кажутся народу жесткими. Так, недавно, она выступила с заявлением, мол, на тех людей, у которых среди любимых музыкантов есть София Ротару и Верка Сердючка, нужно писать доносы. Судя по всему, ее инициатива нацелена на исчезновение из России музыки украинских артистов, которые облили грязью годами кормившую их страну.

Но в итоге со своим предложением Мария Шукшина, можно сказать, оказалась в западне, ведь осуществить то, что она задумала, невозможно – из-за Конституции.

"Ограничивать права людей слушать то, что они хотят, невозможно в силу закона", – считает адвокат Андрей Алешкин.

Видимо, знаменитая блондинка на этот нюанс просто-напросто наплевала. К слову, звездный правозащитник в свою очередь предположил, что свои инициативы актриса выдвигает не с благими целями, а ради привлечения внимания к себе: мол, высказыванию на разные темы из ее уст вылетает много, при этом о своих успехах в карьере она предпочитает молчать.

"Для пиара можно было найти иной способ", – заключил адвокат, рассуждая о поведении Марии Шукшиной.

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Мария Шукшина. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 8 августа 2022, 09:29 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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