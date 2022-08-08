Стыдоба! Вставшая грудью за Урганта Собчак села в лужу

Ксения Собчак – кажется, единственный человек из медиасферы, который встал грудью за Ивана Урганта. Телеведущая назвала коллегу современным Михаилом Зощенко. Мол, шоумен практически стал им. Такое сравнение показалось неудачным сразу нескольким известным публицистам – Захару Прилепину и Михаилу Шахназарову.
Первый заметил: чтобы равняться с Зощенко, Урганту нужно жить, как Зощенко. Тексты Михаила Михайловича и Ивана даже сравнивать не стоит, считает Прилепин. Он посоветовал Ксении, у которой "все криво уложено в голове", поменьше читать статьи в либеральной прессе.
По мнению Шахназарова, Собчак будто сравнила сравнения ахалтекинца с зеброй. Журналисту очевидно, что его коллега не читала произведения Зощенко и хорошо знакома лишь с "макулатурой" некоторых современных писателей.
"Стыдоба!", "У меня прямо сжались кулаки", – возмущаются интернет-пользователи безграмотностью 40-летнй телеведущей. Те считают, что она в очередной раз села в лужу.
Ранее Ксению Собчак пристыдили за пикантные кадры. Неумелое селфи телезвезды вызвало лишь омерзение у публики. Подробнее об этом писали "Дни.ру".