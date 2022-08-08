"Невыносимо видеть эти муки": Навка молится за малолетнюю дочь

"Надя занимается фигурным катанием с двух лет, – сообщила Навка. – Она тренируется, участвует в соревнованиях, выступает в наших шоу — и уже понимает, каких усилий стоит успех. Есть победы, бывают и поражения — это только закаляет характер".
Разумеется, родителям психологически непросто следить за установлением детей, их победами и поражениями.
"С одной стороны, наблюдать, как дети пашут, — это гордость, а с другой — иногда просто невыносимо видеть эти муки, – молится за дочь Навка. – Только став матерью, я поняла, через что прошли мои родители вместе со мной. Как мама я, конечно, невероятно волнуюсь и переживаю за Надю, мне хочется, чтобы все у нее получалось легко и просто, но как профессионал я очень трезво оцениваю каждый ее шаг — вижу и прогресс, и ошибки. Это рабочий процесс".
Рассказала олимпийская чемпионка и про мотивацию наследницы. "Важно верить в себя, никогда не опускать руки, ставить цели и идти к ним до последнего. Очень важно, чтобы спортсмен смог принять поражения и неудачи, отпустить проблему и сфокусироваться на будущем. В такие моменты нужно понять, что время не повернуть вспять, а значит, надо быть сильным и двигаться дальше. Побеждают только крепкие духом", – подчеркнула Татьяна.