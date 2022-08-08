Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Вздулся: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
партнеры
Понедельник
8 августа
Лента новостей
08:53
Вонизм страшный: как 57-летняя вдова Этуша маскирует стойкий запах мочи
05:57
Рецепт быстрого перекуса от Юлии Ковальчук: Пей и не толстей
04:11
Геи, пьянство и разврат: как скандальный сериал про преступную семью стал культовым
02:17
Орущего благим матом кота-альпиниста спасли соседи – видео
00:03
Ермолаев день: народно-христианский праздник 8 августа
22:12
"Процесс неизбежен": перемотанная проводами Казарновская сокрушается в стонах и криках
22:06
"Не осталось ничего человеческого": обезумевший народ призвали прекратить шабаш у могилы Шатунова
20:47
"Слезы на глазах": резко сдавшая 75-летняя Ротару стала овощем
20:35
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
18:52
"Хлебнула ада с ним и пошла дальше": заявлено о разводе Шнурова после рождения четвертого ребенка
17:53
"Животное": Осквернивший православие любовник Бабкиной подался в обитель геев глазеть на попки смазливых мальчиков
17:21
Горько! Свадьба Бориса Корчевникова поставила россиян на уши
16:57
"Для нее это был удар": подбивший клинья к молодухе Галкин отправил в утиль престарелую Пугачеву
15:32
"Уроды и фрики": Хабалку Гузееву погнали взашей с Первого канала
14:48
"Брежневу лихорадит": стало известно о беременности певицы на грани развода
14:25
"Бурный роман": Облизавший губы влюбленный Малахов приласкал известную актрису у всех на виду
13:57
"Давно протухшая бабища": ползающую на трухлявом бревне Бородину показали без фильтров и макияжа
12:56
"Больше чем любовь": Новый хахаль увлажнил Лолиту смазкой и обсосал ее сладкую дырку
12:13
"Проблема": одинокая брошенка "с прицепом" Барановская превратилась в синий чулок
11:57
"Бросила его": сношавший 23-летнюю любовницу Пресняков получил от Подольской пинка за дверь
11:10
"Внутри нее сидел монстр": Растленная в девичестве паинька Орбакайте извела любимого грязной матерщиной
10:26
"Это ж надо так лицо натянуть": мужа слинявшей Королевой подозревают в смене пола
08:06
5 книг, которые чаще всего скачивают летом 2022 года
06:32
"Настроение очень хорошее": проказы рыжей плутовки попали на видео
04:35
Как организовать дома рабочее место или творческий уголок для большей продуктивности
02:12
Толстый котяра устроил скандал надоедливому хозяину – видео
00:04
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 августа
22:06
"Они не идолы": каменные Будды Владивостока и их влияние на человечество
20:36
Нарожала и побежала: жадная хохлушка Тодоренко валит из России на все четыре стороны
20:02
Из юной красотки в сморщенную бабку: как Алферова менялась с годами
19:06
"Теперь мама!": 54-летняя Стриженова усыновила малыша
18:05
"Начались судороги": наглотавшаяся таблеток Поплавская вызвала священника в предсмертной агонии
17:54
"Регулярно нажиралась до рвоты": Обиженная подруга вскрыла подноготную Гагариной
17:23
Успевший обрюхатить Бузову 250-килограммовый сын Сафронова похвастался жирным дитя: Бегемот уже вылетел
16:41
Очень грязно! Вставшая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" вытащила мокрый здоровенный трофей
16:20
"Совет да любовь": попавшаяся на ласках Ковальчук ушла от мужа к седому папику
15:27
"Свобода": Одряхлевшая Кудрявцева расстается с мужем после 9 лет брака
14:39
Как из концлагеря: истощенная Орбакайте бряцает торчащими костями
14:33
"Уеду": повернувшуюся задом к Родине шепелявую Апину выставили на посмешище
13:34
"Не вылезешь": запертой в газовой камере Пугачевой предрекли адские муки
13:05
"Теперь на Небесах": прощание с Буйновым состоялось в Храме Спаса Нерукотворного
12:49
"Вход заказан": Онкобольная Вайкуле попала в ловушку после плясок с украинским флагом
11:59
Хуже рака мозга: изуродованного в припадке Шепелева нашли в ванной с вываленным языком
11:47
"Иначе ж заклюют!": изъеденная завистью Удовиченко врезала по губам нахалке Гузеевой
10:50
Господи, прости! Могилу Градского превратили в помойку
10:45
"Начинаю подыхать": потерявшая 80 кг звезда "Кривого зеркала" решила уйти в монастырь
08:18
Разведутся ли Вера Брежнева и Константин Меладзе?
06:37
В мясном ресторане сделали ставку на чистый вкус
04:09
В июле на рынок Москвы вышло 6 новостроек
02:21
Синдром жертвы: почему ты впадаешь в созависимость в отношениях и страдаешь?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Успевший обрюхатить Бузову 250-килограммовый сын Сафронова похвастался жирным дитя: Бегемот уже вылетел
"Свобода": Одряхлевшая Кудрявцева расстается с мужем после 9 лет брака
"Теперь мама!": 54-летняя Стриженова усыновила малыша
"Начались судороги": наглотавшаяся таблеток Поплавская вызвала священника в предсмертной агонии
"Бросила его": сношавший 23-летнюю любовницу Пресняков получил от Подольской пинка за дверь
Очень грязно! Вставшая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" вытащила мокрый здоровенный трофей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вонизм страшный: как 57-летняя вдова Этуша маскирует стойкий запах мочи

Вонизм страшный: как 57-летняя вдова Этуша маскирует стойкий запах мочи

Моча образуется в результате фильтрации крови через почки и является продуктом жизнедеятельности организма, с которым выводятся токсические вещества. Состав и свойства урины млекопитающих отражает состояние организма и функцию мочевыделительной системы. Но запах мочи считается одним из самых стойких – его практически невозможно вывести. Зловонность урины изводит и вдову актера Владимира Этуша.
поделиться

Еще весной Елена Этуш жаловалась друзьям: "Кошки обоссали мне все двери со стороны улицы, – возмущается вдова Этуша – А нюх у меня, как у собаки. Как им объяснить, что так делать нехорошо?"

ПО ТЕМЕ

Пришел к обоссанным стенам: 57-летняя вдова Этуша показала молодого жениха

Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Как оказалось впоследствии, животные гадят не только на двери вдовьего дома. "Вся стен со стороны террасы тоже обоссана", – причитала Елена Этуш на странице в социальных сетях. А запах их мочи очень стойкий!

Знающие люди тогда посоветовали ей мыть помеченные кошками весной места хлоркой, раскладывать лавровый лист или корки апельсина, которые кошки не выносят.

Но вдова не стала доверять народным методам и решила маскировать стойкий запах мочи при при помощи химии – купила капли "Эскузан". Они содержат в своем составе экстракт каштанов конских и тиамин. Обычно это средство используют для снижения проницаемости сосудов, предотвращения фильтрации низкомолекулярных белков, электролитов и воды в межклеточное пространство. "Эскузан" способствует восстановлению и нормализации кровообращения в венах, снятию боли и отечности, укреплению, его применяют при варикозных отеках. Но Елена Этуш почему-то решили при помощи этого средства избавиться от страшного вонизма в доме.

"Побрызгала месяц назад места кошачьих меток каплями для сосудов, – жалуется вдова. – Ну, чтобы, как пишут, перебить их запах другим резким запахом, и они, дескать, метить уже не будут. Твою ж мать! Лучше бы уже кошками пахло!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 августа 2022, 08:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Начались судороги": наглотавшаяся таблеток Поплавская вызвала священника в предсмертной агонии

Слишком поздно
Шоу-бизнес

"Это ж надо так лицо натянуть": мужа слинявшей Королевой подозревают в смене пола

Мачо стал женоподобным
Шоу-бизнес

"Бурный роман": Облизавший губы влюбленный Малахов приласкал известную актрису у всех на виду

Неужели жене все равно?
Шоу-бизнес

"Больше чем любовь": Новый хахаль увлажнил Лолиту смазкой и обсосал ее сладкую дырку

Звезда шокировала народ!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Пассажирский поезд сошел с рельсов на Сахалине
Для тушения пожара на складе Ozon привлекли вертолеты
В Оренбурге зарезали приехавшего на вызов врача
В ЯНАО 3 человека умерли из-за отравления технической жидкостью
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+