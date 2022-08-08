Вонизм страшный: как 57-летняя вдова Этуша маскирует стойкий запах мочи

Еще весной Елена Этуш жаловалась друзьям: "Кошки обоссали мне все двери со стороны улицы, – возмущается вдова Этуша – А нюх у меня, как у собаки. Как им объяснить, что так делать нехорошо?"
Как оказалось впоследствии, животные гадят не только на двери вдовьего дома. "Вся стен со стороны террасы тоже обоссана", – причитала Елена Этуш на странице в социальных сетях. А запах их мочи очень стойкий!
Знающие люди тогда посоветовали ей мыть помеченные кошками весной места хлоркой, раскладывать лавровый лист или корки апельсина, которые кошки не выносят.
Но вдова не стала доверять народным методам и решила маскировать стойкий запах мочи при при помощи химии – купила капли "Эскузан". Они содержат в своем составе экстракт каштанов конских и тиамин. Обычно это средство используют для снижения проницаемости сосудов, предотвращения фильтрации низкомолекулярных белков, электролитов и воды в межклеточное пространство. "Эскузан" способствует восстановлению и нормализации кровообращения в венах, снятию боли и отечности, укреплению, его применяют при варикозных отеках. Но Елена Этуш почему-то решили при помощи этого средства избавиться от страшного вонизма в доме.
"Побрызгала месяц назад места кошачьих меток каплями для сосудов, – жалуется вдова. – Ну, чтобы, как пишут, перебить их запах другим резким запахом, и они, дескать, метить уже не будут. Твою ж мать! Лучше бы уже кошками пахло!"