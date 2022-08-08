Рецепт быстрого перекуса от Юлии Ковальчук: Пей и не толстей

Хотя лето уже подходит к концу, у многих россиян отпуск еще впереди! Подготовить тело к пляжному сезону – задача не из легких. Но красавица-худышка Юлия Ковальчук точно знает, как нужно питаться, чтобы держать свою фигуру в форме!
В разгар дня у многих рука так и тянется что-нибудь перекусить. Иногда выбор падает на тяжелые или даже вредные продукты, которые, конечно, умерят аппетит, но вряд ли хорошо отразятся на состоянии вашего тела. К счастью, у знаменитой певицы есть рецепт идеального перекуса, который готовится всего за несколько минут, но при этом оказывается сытным, полезным и очень диетическим.
Для приготовления блюда понадобится: блендер, два стебля сельдерея, одно яблоко и один апельсин, а также секретный ингредиент, который сделает вкус насыщенным! Но об этом позже. Все перечисленные продукты необходимо порезать на небольшие кусочки, сложить в блендер, а в конце добавить листики шпината – это и есть "магический секрет" Юлии Ковальчук.
Получившийся коктейль разливается по стаканам и подается проголодавшимся. Вот такой легкий и в то же время питательный перекус получается за минимальное количество времени!
"Ммм, вкусняшка", – с довольным лицом произнесла Юлия Ковальчук, попробовав свое творение.