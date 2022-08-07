"Животное": Осквернивший православие любовник Бабкиной подался в обитель геев глазеть на попки смазливых мальчиков

Накануне молодой любовник Надежды Бабкиной оказался в центре скандала. Евгений Гор дал интервью, в котором подробно рассказал о своей вере. Возлюбленный артистки убежден, что главное в жизни человека – это любовь и знания. Существовать без этих двух составляющих невозможно: "Он будет просто животным", – говорит Евгений.
Несмотря на то, что мужчина считает себя православным, многое ему приходится не по душе. "Не устраивает поведение, не устраивает концепция", – заявил он журналистам. По словам Гора, Бог не может им распоряжаться, да и вообще он не считает, что должен следовать библейским заповедям. Столь дерзкие заявления не могут не шокировать, ведь подобные слова оскверняют православную веру.
Стоит отметить, что вера в Бога не помешала избраннику Бабкиной отправиться в обитель геев. Так, мужчина подался за бугор, а именно в Швецию – страну, которая славится своим дружелюбным отношением к геям, лесбиянкам, трансгендерам. Там, кстати, его застали за очень необычном занятием.
Евгений опубликовал в сторис микроблога видео, на котором он запечатлел идущих строем смазливых мальчиков в национальной шведской военной форме. Мужчина долго снимал их со спины, глазея на их попки. "С ними дядька Черномор", – сопроводил ролик он цитатой великого классика.