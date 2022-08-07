"Давно протухшая бабища": ползающую на трухлявом бревне Бородину показали без фильтров и макияжа

Ксению Бородину опозорили по самое не балуйся, показав без фильтров и фотошопа.

Скандально известная Лена Миро вновь атаковала в своем микроблоге Ксению Бородину. Блогерша высмеяла желание теледивы запустить, по всей видимости, свой марафон личностного роста. Так, ведущая "Дома-2" начала интриговать подписчиков информацией о том, что их якобы в скором времени ждет что-то интересное. "Тут чуток надо будет подождать...Скоро вы все узнаете", – заявляет Бородина в социальных сетях.

Миро подняла на смех звезду, заявив, что та только и может ползать на трухлявом бревне. "Почти 20 лет ты сидишь на трухлявом бревне публичной трансляции. А сама-то? Реально неудачница", – излилась желчью блогерша. Не обошла стороной Лена и неудавшиеся отношения Ксении. Так, она заявила, что ее дочь Маруся за тринадцать лет успела пожить аж с тремя мужиками матери – собственным отцом, Михаилом Терехиным и Курбаном Омаровым.

Катком прошлась блогерша и по внешности теледивы. "Ну, чему ты, сильная моя женщина, можешь научить? Тому, как фотошопить хабитус, который у тебя без фотошопа выглядит на полные 48 лет ежедневного, тяжёлого физического труда на солнцепёке", – написала она, показав лицо Бородиной, на котором в отсутствии фильтров и макияжа были заметны бугры и морщины.

Пользователи Сети поддержали Миро и тоже начали хором критиковать ведущую. " Ксюше надо просто тезисы переформулировать, она многому может научить, например:как стать профессиональной разведенкой, как подрывать авторитет отцов в глазах детей,как имитировать довольную жизнью женщину", " Зачем вообще пиарить этих, прости господи, давно протухших бабищ, не блиставших ни умом, ни талантами, ни красотой даже в лучшие свои годы?", – заявили подписчики.