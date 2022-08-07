"Бурный роман": Облизавший губы влюбленный Малахов обласкал известную актрису у всех на виду

Опытный ведущий привык оставаться невозмутимым на съемках шоу, какие бы собеседники ему ни попадались. Однако в этот раз его как будто подменили. Когда рядом подсела звезда фильма "Краткий курс счастливой жизни" Екатерина Волкова, Андрей Малахов выдал нахлынувшие чувства.
48-летняя актриса очаровала шоумена, он смотрел на гостью глазами охотника. Любуясь роковой брюнеткой, Андрей Малахов не удержался и облизал губы. На языке тела это расшифровывается как предвкушение, страстное желание.
Невзначай мужчина даже отвлекся от тематики программы и завел тему любовных отношений с Екатериной. "Мы последний раз виделись, когда у вас был бурный красивый обсуждаемый роман с Эдуардом Лимоновым", — проговорил Андрей Малахов с заплетающимся языком.
Телеведущий позволял себе слегка распускать руки. Во время диалога он нежно касался партнерши кончиками пальцев. Влюбленный Андрей Малахов сокращал дистанцию между собой и Екатериной Волковой. Камера сняла это и показала зрителям, а зоркий глаз публики не обманешь.
Когда артистка рассказала о рождении внучки, Андрей Малахов опробовал очередную технику соблазнения. Он обласкал гостью у всех на виду недвусмысленными комплиментами. "Самая стильная и красивая бабушка, молодая", — заявил шоумен, глядя на брюнетку оценивающим взглядом.