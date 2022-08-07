"Больше чем любовь": Новый хахаль увлажнил Лолиту смазкой и обсосал ее сладкую дырку

Певица Лолита Милявская произвела настоящий фурор, появившись перед подписчиками с очередным красавцем.

Подогревшая слухи о новых отношениях Лолита Милявкая продолжает провоцировать поклонников на новые слухи. Так, она выложила в свой Telegram-канал видео в обнимку с предполагаемым новым хахалем. На нем звезда эстрады сидит, по всей видимости, в ресторане в обнимку с импозантным мужчиной.

"Я не знаю, как вам объяснить то, что я сегодня с этим мужчиной проведу вечер", – говорит артистка. "У нас такая загадочная романтичная ночь", – заявил ее спутник. "Я изменяю Гуляеву", – подхватывает звезда. А к концу ролика мужчина даже обсосал сладкую дырочку Лолиты, а именно поцеловал ее в самые губы.

В комментариях к видео вокалистка поспешила ретироваться, объявив, что таинственный незнакомец – ее давний друг. "Эдгар знает меня еще с дуэта "Академия"", – написала она. По всей видимости, старые связи у них не ржавеют и приятель Лолиты смазал их как положено, увлажнив по самые не балуйся. Так, спустя многие годы друзья встретились и превосходно провели вечер, наслаждаясь обществом друг друга.

Кстати, в комментариях объявился и другой приятель Лолиты Милявской, в связи с которым певицу подозревали ранее. "Не, она мне не может изменить)) у нас больше чем любовь", – написал Игорь Гуляев в ответ на сообщение любопытного поклонника звезды.