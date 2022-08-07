"Внутри нее сидел монстр": Растленная в девичестве паинька Орбакайте извела любимого грязной матерщиной

Накануне Владимир Пресняков дал интервью YouTube-каналу "Света вокруг света". Он рассказал о своем творческом пути, а также о любовных историях. Не обошел стороной артист тему отношений с Кристиной Орбакайте.
По словам певца, между ними вспыхнула любовь практически с первого взгляда. Он отметил, что в дочь Примадонны был влюблен заочно, увидев ее интервью по телевизору. "Девочка такая скромная, обаятельная...Меня поражала тогда еще ее скромность, сдержанность", – описывает он паиньку Орбакайте.
Однако, как оказалось, дочь Аллы Борисовны была непростой штучкой. Пресняков поведал, как он пошел ее провожать, и, когда уже они хотели поцеловаться, Орбакайте упала и извела любимого грязной матерщиной. "Б****", – эмоционально прокричала наследница великой вокалистки. Смеющийся Пресняков при этом отметил, что тогда полюбил ее еще сильнее. "Внутри нее сидел монстр", – шутливо произнес артист.
Напомним, во взрослые отношения дочка Пугачевой вступила достаточно рано, оказавшись растленной еще в девичестве. Так, живя в суровом Советском Союзе, где интимных отношений якобы не было, Орбакайте в шестнадцать лет уже переехала к своему совершеннолетнему бойфренду.