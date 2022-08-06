"Регулярно нажиралась до рвоты": Обиженная подруга вскрыла подноготную Гагариной

Заклятая подруга Полина Гагариной вывалила грязное белье на всеобщее обозрение.

Анастасия Приходько – ярая ненавистница России. Еще несколько лет назад она начала плевать в страну, которая сделала ее популярной. А с недавнего времени русофобия артистки усугубилась. Так, теперь она принялась обвинять некоторых украинских коллег в недостаточной ненависти к соседнему государству. Как оказалось, особую ненависть Приходько питает к одной российской певице – Полине Гагариной.

Недавно вокалистка дала интервью, в котором вскрыла подноготную звезды эстрады. По ее словам, в прошлом она дружила с Гагариной, которая даже приезжала к ней в Киев, жила в ее доме и даже надевала ее украшения. Надменная Приходько заявила, что тогда поддерживала Гагарину, хотя была более востребованной и популярной артисткой.

Однако украинская певица убеждена, что Полина подставила ее, когда начала работать с Константином Меладзе. Так, Гагарина должна была выступить у нее на разогреве, но в последний момент слилась. "Не хочу быть с тобой связана", – передает обиженная Анастасия слова бывшей подруги.

Стоит отметить, что у самой Приходько куча скелетов в шкафу. Их, не стесняясь, раскрыл бывший продюсер канала "МУЗ-ТВ". По словам Олеси Сазыкиной, украинская артистка – настоящая алкоголичка. Так, она заявила, что во время гастролей Приходько пила по черному. "Регулярно нажиралась до рвоты", – признается женщина.