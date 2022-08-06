"Начались судороги": наглотавшаяся таблеток Поплавская вызвала священника в предсмертной агонии

Прикованная к постели Яна Поплавская собралась в последний путь.

Случилось это много лет назад, когда актриса решила худеть радикальным способом. Блондинка приобрела тайские жиросжигающие таблетки, с которыми без усилий сбросила 10 кг за 2 недели. Вскоре самочувствие звезды ухудшилось, но Яна Поплавская продолжила принимать препарат ради красивой фигуры.

Изрядно наглотавшись таблеток, мать двоих детей едва не простилась с жизнью. "Наступил момент, когда я фактически перестала вставать, мне было тяжело, у меня все время тряслись руки. И ночью я поняла, что не могу дойти до туалета, у меня начались судороги", — рассказала знаменитость на шоу "Пусть говорят".

Муж звезды среди ночи бросился к соседям за помощью. Живущая рядом женщина-медик оперативно поставила умирающей капельницу. Яна Поплавская отказалась вызывать скорую помощь из-за страха быть опозоренной. Но время шло, и лучше не становилось. Тогда в предсмертной агонии Яна Поплавская попросила позвать к постели родных и устроить соборование — отпускание грехов священником.

Еще два месяца знаменитость продолжала лежать под капельницами, принимала витамины и запрещала себе прикасаться к тем злополучным тайским таблеткам. Все ради детей — она не могла оставить их сиротами.

Старания не прошли даром, Яна Поплавская встала, восстановилась и почувствовала вкус жизни. Сейчас она категорически не приемлет употребление подозрительных жиросжигателей. Актриса предполагает, что в них содержатся наркотические вещества.