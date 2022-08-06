Очень грязно! Вставшая кверху задом красотка из "Уральских пельменей" вытащила мокрый здоровенный трофей

Накануне стало известно, что в Перми прошла масштабная акция по очистке берегов реки Кама от мусора. Борцы за экологию смогли собрать более двухсот мешков с отходами, отчистив около десяти километров берега. Очень грязно было! "Друзья, мы очень круто поработали!", – заявил Рашид Исмаилов – глава экологического общества.
Кстати, приняли участие в мероприятии даже известные люди. Так, на одном из снимков засветилась Юлия Михалкова. Фотограф ее застукал как раз в тот момент, когда красотка из "Уральских пельменей" наклонилась, встав кверху задом и вытащив из воды мокрый здоровенный трофей в сорок сантиметров. Предметом, который нашла артистка на береге Камы, оказался машинный диск. Позже женщина также поучаствовала в награждении волонтеров.
Напомним, звезда шоу "Уральские пельмени" активно развивает свои социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Нередко женщина публикует весьма пикантные кадры, от которых ее фанаты буквально трясутся в экстазе. Так, звезда порой даже радует подписчиков, демонстрируя идеальные формы в нижнем белье.
По мнению многих поклонников, Михалкова – обладательница превосходной фигуры и может посоревноваться в этом даже с более молодыми коллегами. Однако, как оказалось, в жизни артистку интересуют и более глубокие вещи. Своим стремлением помочь экологии она доказала, что она не только красивая, но умная и заботящаяся о мире вокруг.