"Не вылезешь": запертой в газовой камере Пугачевой предрекли адские муки

Недавно Алла Пугачева прикупила для себя газовую камеру. Естественно, речь идет о гипербарической камере, которую тоже можно назвать газовой. Ведь метод ее действия заключается в том, что человека насыщают кислородом – газом без цвета и запаха, который необходим человеку. Нередко процедуры в гипербарической камере проводят для того, чтобы омолодиться. Однако, как оказалось, эффект от этого может отнюдь не благоприятный.
По словам Татьяны Егоровой, несмотря на пользу, камера может быть по-настоящему опасна. Так, процедура должна проводиться в медицинском учреждении, а не дома, как того желает Примадонна. Врач отметил, что есть шанс там закрыться случайно и не вылезти. "Люди горят в таких камерах! Если не вылезешь", – предрек медик запертой в газовой камере Пугачевой адские муки.
При этом Егорова отметила, что при правильном использовании и при наблюдении врачей гипербарическая камера может творить чудеса. Так, насыщение кислородом полезно для клеток, а также хорошо помогает при коронавирусной инфекции. Врач сравнил процедуру с эффектом молодильных яблок. "Продлевает жизнь", – заявила Татьяна. Но не стоит забывать, что омолаживающий сеанс может обернуться несчастным случаем при неправильном проведении. Об этом медик тоже предостерег.