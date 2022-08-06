"Вход заказан": Онкобольная Вайкуле попала в ловушку после плясок с украинским флагом

Накануне Лайма Вайкуле вышла на сцену, держа в руках украинский флаг. Поведение звезды не оценили многие российские зрители. Чтобы понять, чем руководствовалась артистка, журналисты связались с продюсером Сергеем Лавровым.
По словам мужчины, Вайкуле, по всей видимости, не планирует работать в России. "Вход для нее будет заказан", – говорит эксперт о последствиях действий советской вокалистки. Так, теперь она попала в ловушку. При этом он отметил, что единственный возможный вариант – это выступление на закрытых мероприятиях и корпоративах.
Продюсер отметил, что вокалистка, как говорится, находилась в трезвом уме и здравой памяти, а потому понимала, что делает. Ведь она является взрослым и осознанным человеком, знающим законы шоу-бизнеса. По мнению эксперта, теперь для звезды будет закрыта российская эстрада. Однако он не считает, что Вайкуле теперь останется без слушателей. Лавров добавил, что у всех разное видение происходящего в мире, поэтому ряд поклонников у артистки останется.
Напомним, история с украинским флагом произошла во время вступления Вайкуле в городе Паланг. Певица выставила напоказ знамя под громкое улюлюкивание толпы. Кстати, ранее ходили слови, что у больной в прошлом онкологией звезды случился рецидив. Однако это не помешало артистке устроить пляски на сцене.